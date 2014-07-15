انتخاب جان كلود يونكر رئيسًا للمفوضية الأوروبية

انتخب البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، جان كلود يونكر، رئيس وزراء لوكسمبورج السابق رئيسًا للمفوضية الأوروبية.

وحصل «يونكر» المسيحي الديمقراطي على 422 صوتًا مقابل 250 ضد وامتناع 47 عن التصويت و10 بطاقات لاغية، ما يعني ان 729 نائبًا أوروبيًا شاركوا في التصويت. وكان قد اختاره لهذا المنصب 26 رئيس دولة وحكومة في الاتحاد الأوروبي من أصل 28 في 27 يونيو.

ويفترض أن ينال المرشح الغالبية المطلقة للنواب الـ751، أي 376 صوتًا.

ولم يحصل «يونكر» على كامل الأصوات، لأن الائتلاف الكبير بين حزبه اليميني، الحزب الشعبي الأوروبي، والاشتراكيين، والذي انضم إليه الليبيراليون والوسطيون، يشكل ما مجموعه 480 نائبًا. وذلك يعني أن ما لا يقل عن ستين برلمانيًا خرجوا عن الإجماع.

إلى ذلك قرر عدد من النواب الخضر الـ50 التصويت له بُغية الدفاع عن مبدأ جديد هذه السنة، وهو اختيار رئيس المفوضية من داخل الحزب الذي احتل الطليعة في الانتخابات الأوروبية التي جرت في 25 مايو.

وعبر «يونكر» في خطابه قبل التصويت عن تأييده لخطة استثمارات بقيمة 300 مليار يورو لمكافحة البطالة خصوصًا.