Dolce&Gabbana يفتتحان عروض Alta Roma

مع انتهاء زحمة العروض في باريس لموسم خريف وشتاء 2014-2015 انتقل سحر موضة الأزياء الراقية إلى أسبوع Alta Moda الذي يقام في المدينة الإيطالية روما، وقد كان من أجمل العروض المقامة هناك عرض "Dolce & Gabbana".

ويبدو أن جمهور العرض لم يقاوم الرغبة في مشاركة هذه التصاميم الجميلة على شبكات التواصل الاجتماعي كما تناقلها المتابعون بسرعة البرق، إذ قدمت "Dolce &"Gabbana مجموعة رائعة من الفساتين الخيالية الساحرة تهادت بها العارضات في مشاهد جمالية ساحرة وكأنها أخذت من الحكايات الخيالية.

شاهدي معنا بعض الصور من عرض "Dolce & Gabbana"، وأخبرينا برأيك.