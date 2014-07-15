أناقة النجمات يصنعها المبدع زهير مراد

يزداد في كلّ عام عدد مصمّمي الأزياء الذين تعشقهم وتختار من تصميماتهم النجمات العالميات لمناسباتهن الكبيرة والهامّة، غير أنّ هناك بعض هؤلاء المصمّمين الذين أصبحت الأناقة مُرادفاً لأسمائهم، والذوق الرفيع عنواناً لمجموعاتهم. ومن أبرز هؤلاء المصمّمين Zuhair Murad الذي استطاع أن يسحر النساء، بمن فيهن النجمات، بإبداعاته وروعة أزيائه.

لقد رأينا في الآونة الأخيرة هوس النجمات بارتداء تصميمات Zuhair Murad على السجّادة الحمراء، حيث لا يُمكن لأيّ واحدة منهنّ ارتداء تصميماته إلا أن تبدو غاية في التميّز والرقيّ. وقد بتنا نميّز إبداعاته من بين مئات مصمّمي الأزياء، بسبب لمساته الخاصّة، وابداعاته التي لا تُشبه أيّ أحد آخر.

ومن أكبر معجبات Murad النجمة العالمية Jennifer Lopez، التي اختارت عدداً من أبرز تصميماته، كان أجملها الفستان الزهري، الذي اختارته من مجموعته للــHaute Couture لموسم ربيع وصيف 2014 الأسبوع الماضي. ومن بين معجباته أيضاً النجمة اللاتينية Sofia Vergara التي رأيناها في عدد من الفساتين التي حملت توقيعه وبدت رائعة فيها كلها، وكذلك الممثلة الألمانية Diane Kruger، وKate Hudson، والممثلة الشابة Shailene Woodley التي اختارت فستاناً باللون لأبيض، كان من الأجمل على السجّادة الحمراء في هذا الموسم، وأيضاً مغنية الكاونتري الجميلة Tyalor Swift التي تألّقت بمجموعة من فساتينه في هذا العام، فضلاً عن Shakira التي لم تكن يوماً أكثر أناقة على السجّادة الحمراء من يوم ارتدت تصميماته التي ناسبت أسلوبها الحيويّ وقوامها الصغير...

لقد قدّم Zuhair Murad الأسبوع الماضي مجموعته الجديدة للــHaute Couture لموسم خريف وشتاء 2014-2015، وقد كانت مجموعة فيها الكثير من الإبداع والابتكار، ولا يسعنَا إلا انتظار رؤيتها على النجمات في مناسباتهن المقبلة.

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