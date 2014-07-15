أجمل 30 فستان للسهرة من عروض باريس

شاهدنا خلال أيام الأسبوع الماضي أجمل تصاميم الكوتور و الأزياء الراقية على منصات العروض في باريس، حيث عرض كل مصمم أجمل تصاميم السهرات الساحرة لموسم خريف وشتاء 2014-2013، وفي هذا الموضوع قررنا أن نختصر عليك عناء البحث عن الفستان المثالي، ونقدم لك أجمل 30 فستاناً من عروض باريس.

كانت الفساتين الساحرة التي تحكي قصص الأميرات الخيالية هي سيدة الموقف خلال أيام العروض، فقد تكررت بأشكال جميلة ومختلفة في عرض "Dior" و "Chanel" وغيرها من دور الأزياء المختلفة، أما تصاميم المبدع إيلي صعب فقد زينها اللؤلؤ والكريستال البراق بطريقة ملكية ساحرة أبهرت متابعينا على شبكات التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى ظهرت التصاميم الجريئة للسيدات المغامرات في عروض عديدة كان أبرزها عرض "Versace"، كما شاهدنا سحر باريس وأناقتها في عرض المصممين Alexis Mabille وGiambattista Valli اللذين قدما اثنتين من أجمل مجموعاتهما لهذا الموسم.

كان للمصممين حضور بارز في هذا الأسبوع، حيث عرض المصمم زهير مراد أجمل تصاميمه على الإطلاق، وشاهدنا تنوعاً جميلاً في القصات والتصاميم المختارة، أما جورج حبيقة فقد اختار أن يدخل عنصراً جديداً لعرضه وهو فساتين للفتيات في مرحلة الطفولة، حيث ظهرت بعض العارضات برفقة طفلات عارضات خلال العرض.

شاهدي معنا اختياراتنا لأجمل 30 فستاناً للسهرة من عروض باريس، وأخبرينا برأيك.



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