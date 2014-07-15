بالصور: «معركة السجن».. مصارعة داخل سجون تايلاند مقابل الحرية

رغم أن بعضهم دخل السجن بسبب القتال، إلا أن إدارة السجون في تايلاند قررت الاستفادة من تهمتهم كي تكون السبب في إطلاق سراحهم.

نشرت مجلة «تايم» الأمريكية، الاثنين، قصة مصورة داخل سجن «كلونج باي» التايلاندي تتناول مبادرة «معركة السجن» التي تسمح لأي متهم بقتال مصارع من خارج السجن على الحلبة، في سبيل الحصول على عقوبات مخففة أو جوائز مالية وقد تصل المكافأة إلى الإفراج المشروط، بالنظر إلى عوامل أخرى مثل حسن السير والسلوك والمدة التي قضاها في السجن.

وتعتبر مبادرة «معركة السجن» تحت رعاية إدارة السجون التايلاندية كجزء من برنامج إعادة التأهيل الذي تنظمه جمعية «معركة السجون حول العالم» أو (WPFA).

وتنص المبادرة، على موقعها الرسمي PrisonFight.com، بأن الهدف النهائي لهذا الحدث هو ​​تشجيع الرياضة والصحة الجيدة بين السجناء ومساعدتهم في تكيف اجتماعي أفضل في المستقبل.

ووقعت أول معركة داخل السجون، من هذا النوع، في 6 يناير 2013، في سجن «باك تشونج» التايلاندي بحضور مصارعين من فرنسا، وإفريقيا، وبورما، وتايلاند أيضا.