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بالصور: «معركة السجن».. مصارعة داخل سجون تايلاند مقابل الحرية

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رغم أن بعضهم دخل السجن بسبب القتال، إلا أن إدارة السجون في تايلاند قررت الاستفادة من تهمتهم كي تكون السبب في إطلاق سراحهم.

نشرت مجلة «تايم» الأمريكية، الاثنين، قصة مصورة داخل سجن «كلونج باي» التايلاندي تتناول مبادرة «معركة السجن» التي تسمح لأي متهم بقتال مصارع من خارج السجن على الحلبة، في سبيل الحصول على عقوبات مخففة أو جوائز مالية وقد تصل المكافأة إلى الإفراج المشروط، بالنظر إلى عوامل أخرى مثل حسن السير والسلوك والمدة التي قضاها في السجن.

An inmate and a foreign fighter pose before their fight at Klong Pai prison on July 12, 2014 in Nakhon Ratchasima, Thailand.

وتعتبر مبادرة «معركة السجن» تحت رعاية إدارة السجون التايلاندية كجزء من برنامج إعادة التأهيل الذي تنظمه جمعية «معركة السجون حول العالم» أو (WPFA).

Assistants carry out a massage on an inmate before his fight as a prison officer stands by at Klong Pai prison on July 12, 2014 in Nakhon Ratchasima, Thailand.

وتنص المبادرة، على موقعها الرسمي PrisonFight.com، بأن الهدف النهائي لهذا الحدث هو ​​تشجيع الرياضة والصحة الجيدة بين السجناء ومساعدتهم في تكيف اجتماعي أفضل في المستقبل.

An inmate rests as his head bleeds during a Muay Thai fight at Klong Pai prison on July 12, 2014 in Nakhon Ratchasima, Thailand.

ووقعت أول معركة داخل السجون، من هذا النوع، في 6 يناير 2013، في سجن «باك تشونج» التايلاندي بحضور مصارعين من فرنسا، وإفريقيا، وبورما، وتايلاند أيضا.

An inmate is helped after he falls to the floor during a Muay Thai fight at Klong Pai prison on July 12, 2014 in Nakhon Ratchasima, Thailand.

An inmate prepares himself before his fight at Klong Pai prison on July 12, 2014 in Nakhon Ratchasima, Thailand.

Inmates react during a Muay Thai fight at Klong Pai prison on July 12, 2014 in Nakhon Ratchasima, Thailand.

An inmate prepares himself before his fight at Klong Pai prison on July 12, 2014 in Nakhon Ratchasima, Thailand.

Detail of a bloody boxing glove as an inmate rests during a Muay Thai fight at Klong Pai prison on July 12, 2014 in Nakhon Ratchasima, Thailand.

An inmate's foot is seen beside a drop of blood and bandage after a fight at Klong Pai prison on July 12, 2014 in Nakhon Ratchasima, Thailand.

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