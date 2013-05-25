المقاولون العرب" المصرية تتأهل للمرحلة النهائية لإعادة إعمار زلتين الليبية

قال رئيس "المقاولون العرب" المصرية المهندس أسامة الحسينى، إن الشركة تأهلت للمرحلة النهائية لمناقصة إعادة اعمار مدينة زلتين الليبية باستثمارات تبلغ قيمتها 1.5 مليار جنيه.

وذكر الحسينى فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول للأنباء، اليوم السبت، أن " المقاولون العرب" تأهلت مع 4 شركات للمرحلة النهائية، والتى من المقرر أن تعلن السلطات الليبية نتائجها قريبا، مضيفا أن شركات من تركيا والبرازيل والصين تأهلت أيضا للمرحلة النهائية من المناقصة.

وقال رئيس شركة المقاولون العرب، إن حجم الأعمال المطلوب تنفيذها فى إعادة إعمار مدينة زلتين سيوفر أنشطة وفرص عمالة واسعة للشركة فى السوق الليبى على مدار 5 سنوات على الأقل فى حال الفوز بها. يذكر أن مدينة زليتن تقع فى الجهة الغربية من ليبيا من جهة الشمال، وتطل على البحر المتوسط بساحل طوله 65 كيلو مترا وتبعد عن طرابلس العاصمة 157 كيلومتر شرقا.

وأضاف رئيس الشركة المصرية أن ليبيا ونيجيريا والجزائر تعد المراكز الرئيسية لنشاط الشركة فى الدول الافريقية مع ارتفاع حجم مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار المطروحة بها.

وبلغت التعاقدات التى فازت بها شركة "المقاولون العرب" المصرية حتى نهاية يونيه الماضى نحو 37.01 مليار جنيه، منها 12.4 مليار لفروع خارج مصر. وأوضح رئيس الشركة المصرية أنها تعتمد على السوق الأفريقى والخليجى لرفع حجم اعمالها الخارجى، وتتراوح نسبة أعمالها الخارجية حاليا بين 15 و20٪ من إجمالى حجم أعمالها، وتستهدف الوصول، بهذه النسبة إلى 40%، خلال العامين المقبلين.

وتصنف شركة "المقاولون العرب"، على أنها واحدة من أكبر شركات المقاولات بمنطقة الشرق الأوسط، وقررت مؤخرا زيادة رأسمالها بنحو 500 مليون جنيه ما يعادل 76.9 مليون دولار ليرتفع إلى 5 مليارات جنيه بدون تحميل أى أعباء على الدولة المصرية، حيث تم تمويل الزيادة من أرباح الشركة.