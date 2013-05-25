"الاستثمار" تبحث مضاعفة الاستثمارات البريطانية بمصر فى المرحلة المقبلة

بحث يحيى حامد، وزير الاستثمار، مع جيمس وات، سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والمجالات الجديدة التى يمكن الدخول فيها، والدفع بها نحو مضاعفة حجم الاستثمارات البريطانية بمصر.

وأشار حامد إلى حرص مصر على جذب المزيد من الاستثمارات البريطانية، والتنسيق الداعم مع الجانب البريطانى لزيادة فرص الاستثمار المتاحة للشركات البريطانية الكبرى، بما يساعدها على المنافسة فى السوق المصرية.

كما استعرض ما توليه الدولة خلال هذا المرحلة من أولويات لدعم وتنمية مشروعات القطاع الخاص، وكذا تطوير مشروعات البنية الأساسية فى مصر، إلى جانب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجهود تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح حامد الاهتمام الذى توليه وزارة الاستثمار حالياً تجاه الاستثمار الأجنبى بوجه عام والاستثمارات البريطانية بوجه خاص، وذلك بهدف نقل أحدث صور التكنولوجيا والمعرفة لمصر، كما قام باستعراض التوجه الحكومى الحالى بعقد شراكات فاعلة بين القطاع الخاص والشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام، من خلال تطبيق نظام المشاركة بالإدارة أو تأجير خطوط إنتاج طويلة الأجل.

من جانبه، قال السفير البريطانى، إن بلاده تحرص على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى والاستثمارى مع مصر، من خلال بحث سبل زيادة حجم الاستثمارات البريطانية بمصر.

كما وجه سفير بريطانيا دعوةً رسميةً لوزير الاستثمار يحيى حامد لاستكمال الخطوات التحضيرية لعقد مؤتمر استثمارى دولى كبير يهدف للترويج لمصر فى انجلترا، والذى سبق أن اختير له شهر سبتمبر المقبل كموعد لإقامته بالعاصمة البريطانية لندن تحت رعاية عمدة لندن، وفى حضور الوزراء المصريين المعنيين، ونخبة من كبار المستثمرين المصريين والأوروبيين.