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القبض على 14 إخواني بحوزتهم مولوتوف حاولوا تهريب 8 آخرين بالمنوفية

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القبض على 14 إخواني بحوزتهم مولوتوف حاولوا تهريب 8 آخرين بالمنوفية القبض على 14 إخواني بحوزتهم مولوتوف حاولوا تهريب 8 آخرين بالمنوفية

أرشيفية

تمكنت مباحث قسم منوف بالمنوفية برئاسة الرائد خالد عبد الحليم، من إلقاء القبض على 14 عضو من عناصر الإخوان الإرهابية حال قيام العشرات منهم بإطلاق الشماريخ والمولوتوف على محكمة منوف لمحاولة تهريب 8 من زملائهم أثناء عرضهم على النيابة.

قال اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إنه تم السيطرة على الموقف وتم التعامل مع عناصر الإرهابية على الفور بقنابل الغاز المسيل للدموع وتم ضبطهم وبحوزتهم 10 زجاجات مولوتوف و4 شماريخ.

وأضاف أن العشرات من أعضاء الجماعة الإرهابية بقريتي تتا وغمرين قاموا بتنظيم مسيرة بالقرية مرددين هتافات ضد الجيش والشرطة والرئيس رافعين شارات رابعة العدوية، وتمكنت مباحث مركز منوف بمساعدة الأهالي، من تفريق المسيرة وقام الأهالي وقوات الأمن بمطاردتهم وسط شوارع القرية حتى فروا هاربين، وتم إلقاء القبض على 8 منهم وبحوزتهما شارات رابعة ولافتات مناهضة للجيش والشرطة، تم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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أونا

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