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وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة لعام 2014

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وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة لعام 2014 وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة لعام 2014

وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر

اعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر للدور الأول 2013 /2014 اليوم الثلاثاء.

وقال أبو النصر، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن نسبة النجاح الكلية بلغت هذا العام 76.6%، مشيرًا إلى أن النسخة الورقية ستصل إلى المدارس غدًا الأربعاء.

وأضاف أن نسبة النجاح للشعبة الأدبية بلغت 68.9% وأن نسبة النجاح للشعبة العلمية 82%، مشيرًا إلى أن نسبة النجاح في الأعوام الخمس الماضية بلغت 77% و82% و87%و50% و82%.

وأوضح أن نسبة النجاح فى مادة اللغة العربية بلغت 93.3% وفي اللغة اجنبية أولى 87.8% ولغة أجنبية ثانية 97.0% وفي الكيمياء 89.6% والأحياء 91.9% وفي الفيزياء 86.2% وفي جيولوجيا 94.0%.

وأضاف أن نسبة النجاح في الجغرافيا 90.2% وعلم النفس 94.0% والتاريخ 89.3% والفلسفه والمنطق 90.1% والاقتصاد والاحصاء 93.4% و الرياضيات البحتة 91.5%.وفي التربية الدينية 99.1% والتربية الوطنية 99.7% والرياضيات التطبيقية 90.6.

أ ش أ

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