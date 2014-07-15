وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة لعام 2014

اعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر للدور الأول 2013 /2014 اليوم الثلاثاء.

وقال أبو النصر، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن نسبة النجاح الكلية بلغت هذا العام 76.6%، مشيرًا إلى أن النسخة الورقية ستصل إلى المدارس غدًا الأربعاء.

وأضاف أن نسبة النجاح للشعبة الأدبية بلغت 68.9% وأن نسبة النجاح للشعبة العلمية 82%، مشيرًا إلى أن نسبة النجاح في الأعوام الخمس الماضية بلغت 77% و82% و87%و50% و82%.

وأوضح أن نسبة النجاح فى مادة اللغة العربية بلغت 93.3% وفي اللغة اجنبية أولى 87.8% ولغة أجنبية ثانية 97.0% وفي الكيمياء 89.6% والأحياء 91.9% وفي الفيزياء 86.2% وفي جيولوجيا 94.0%.

وأضاف أن نسبة النجاح في الجغرافيا 90.2% وعلم النفس 94.0% والتاريخ 89.3% والفلسفه والمنطق 90.1% والاقتصاد والاحصاء 93.4% و الرياضيات البحتة 91.5%.وفي التربية الدينية 99.1% والتربية الوطنية 99.7% والرياضيات التطبيقية 90.6.

أ ش أ