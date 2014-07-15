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“الهجان” يهنئ أوائل الثانوية العامة بمحافظة قنا

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“الهجان” يهنئ أوائل الثانوية العامة بمحافظة قنا “الهجان” يهنئ أوائل الثانوية العامة بمحافظة قنا

اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا اتصالا هاتفيا لتهنئة الطالب محمد عبد الفتاح عبد الغني الطالب بمدرسة الدكتور يوسف إسماعيل بمركز نجع حمادي والذي حصل على المركز التاسع مكرر على مستوى الجمهورية بالقسم العلمي رياضيات بمجموع 408.5 درجة متمنيا له دوام التوفيق خلال المرحلة الدراسية المقبلة.

كما وجه المحافظ تحية خاصة لأولياء أمور الطلبة المتفوقين بالمحافظة الذين هيئوا كل السبل والمناخ لتفوق أبناءهم وتحملوا الكثير في سبيل إحراز هذا التميز.

والجدير بالذكر أن أوائل التعليم التجاري العشرة على مستوى محافظات قطاع جنوب الصعيد جميعهم من محافظة قنا.

وحث الهجان أوائل الطلبة بالمحافظة والبالغ عددهم 89 طالب وطالبة بجميع الشهادات ( الابتدائية ، الإعدادية ، الثانوية العامة والتجارية والصناعية والزراعية ) على مواصلة بذل الجهود المتميزة لتحقيق مزيدا من التفوق والنجاح مؤكدا علي إقامة حفل تكريمي خاص لهم كما سيتم تكريم مديري المدارس التابع لها الأوائل وكذلك قيادات مديرية التربية والتعليم.

وأكد أن السبيل الوحيد لإحداث طفرة تنموية في خلال المرحلة القادمة هو الاهتمام بمنظومة التعليم وجعلها هدفا قوميا يسعي الجميع لتحقيقه.

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