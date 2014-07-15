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السادس مكرر بالمنوفية: “التعليم فى مصر يحتاج للتغيير بالكامل وسالتحق بكلية الطب”

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السادس مكرر بالمنوفية: “التعليم فى مصر يحتاج للتغيير بالكامل وسالتحق بكلية الطب” السادس مكرر بالمنوفية: “التعليم فى مصر يحتاج للتغيير بالكامل وسالتحق بكلية الطب”

أكد الطالب مؤمن ابراهيم الطنطاوي الحاصل على المركز السادس مكرر علمي علوم بمجموع 409 درجة أنه تلقى خبر نجاحه وحصوله على هذ ا المركز من خلال اتصال وزير التربية والتعليم بوالده وأنه شعر بسعادة بالغة نتيجة لتعبه طوال العام.

وأضاف أنه يهدي نجاحه إلى والديه الذين تعبا كثيرًا من أجله فلولاهما لم يكن يحقق هذا المركز.

وأشار مؤمن إلى أنه ينوي الالتحاق بكلية الطب القصر العيني وأن يصبح طيببًا للمخ والأعصاب لما يراه من أهمية لهذا التخصص في .

وعن مستقبل التعليم في مصر أكد مؤمن أن التعليم في مصر يحتاج إلى تغيير المنظومة بالكامل ورفع كفاءة المدرسين وأن يكون هناك انضباط بالمدارس قائلًا: “المدرسة ينقصها أنها تبقى مدرسة تقدم علم ونفع فعلًا”، وأكد مؤمن أن مستقبل مصر يتلخص في الاهتمام بالبحث العلمي.

ويذكر أن مؤمن لديه شقيق واحد طالب بكلية العلوم ووالده استاذ بذات الكلية ووالدته تعمل مدرسة ومن هواياته لعب الكرة.

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