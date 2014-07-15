جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 494 من أنصار مرسي إلى جلسة 12أغسطس المقبل

اجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى محاكمة 494 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين لارتكابهم أعمال عنف وقعت في أغسطس الماضي بمنطقة رمسيس ومحيط جامع الفتح. الى جلسة 12اغسطس القادم اداريا لوجود اعمال صيانة بمعهد امناء الشرطة والتى كان من المقرر عقدها غدا الاربعاء

كانت أحداث جامع الفتح، التي وقعت عقب فض اعتصامين مؤيدين للرئيس المعزول محممد مرسي، أسفرت عن مقتل 44 قتيلا وإصابة 59 آخرين من بينهم 22 من قوات الأمن.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لـ”جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به والقتل العمد والشروع فيه تنفيذا لأغراض إرهابية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر”.

ومنذ إعلان الجيش عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي، اندلع عنف سياسي في البلاد، تزايدت حدته عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتسبب في مقتل نحو 1500 شخص أغلبهم من مؤيدي مرسي وبينهم مئات من رجال الأمن.