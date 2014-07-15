أعلن مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بأن العاملين بهيئة القناة قد تبرعوا بمرتب شهر كامل لصالح صندوق ( تحيا مصر 37037 )، وذلك في مبادرة وطنية من العاملين بهيئة قناة السويس لدعم الاقتصاد الوطني، وفق ما قال رئيس الهيئة.
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“مميش”:العاملون بهيئة قناة السويس يتبرعون بمرتب شهر كامل لصندوق “تحيا مصر”
أعلن مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس بأن العاملين بهيئة القناة قد تبرعوا بمرتب شهر كامل لصالح صندوق ( تحيا مصر 37037 )، وذلك في مبادرة وطنية من العاملين بهيئة قناة السويس لدعم الاقتصاد الوطني، وفق ما قال رئيس الهيئة.