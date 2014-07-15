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“مميش”:العاملون بهيئة قناة السويس يتبرعون بمرتب شهر كامل لصندوق “تحيا مصر”

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“مميش”:العاملون بهيئة قناة السويس يتبرعون بمرتب شهر كامل لصندوق “تحيا مصر” “مميش”:العاملون بهيئة قناة السويس يتبرعون بمرتب شهر كامل لصندوق “تحيا مصر”

الفريق مهاب مميش

أعلن مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس  بأن العاملين بهيئة القناة قد تبرعوا بمرتب شهر كامل لصالح صندوق ( تحيا 37037 )، وذلك في مبادرة وطنية من العاملين بهيئة قناة السويس لدعم الاقتصاد الوطني، وفق ما قال رئيس الهيئة.
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