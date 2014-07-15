تخصيص 15 مسجداً للإعتكاف في العشر الأواخر من رمضان بالإسماعيلية‎

أعلن الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزاة الأوقاف بالإسماعيلية تحديد خمسة عشر مسجداً على مستوى المحافظة وتوابعها والتى تم تخصيصها للإعتكاف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم لهذا العام.

تشمل مساجد الإسماعيلي بعرايشية مصر الإسماعيلية ومسجد عمر بن الخطاب بالتمليك المرحلة الخامسة الشيخ زايد الإسماعيلية ومسجد الشيخ زايد بالمرحلة الأولى بحى الشيخ زايد ومسجد الرحمة بأبو صوير المحطة بأبو صوير ومسجد نور الإسلام بأبو جازية بأبو صوير ومسجد الهدى السلام بالسبع آبار بأبو صوير ومسجد الرحمة بأبو جريش بأبو صوير ومسجد المسخوطة بعزبة المسخوطة بأبو صوير ومسجد رياض الصالحين بشعيب بأبو صوير ومسجد الرحمن بالعالى بأبو صوير ومسجد التوفيق بالمستقبل بأبو صوير ومسجد فجر الإسلام بالواصفية بأبو صوير ومسجد الهداية بالواصفية أبو صوير ومسجد الشيخ شريف بالتل الكبير ومسجد الرحمن بحى السلام التل الكبير.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أنه فى إطار الإستعدادات لإستقبال عيد الفطر المبارك فإن مديرية الأوقاف والإدارات التابعة لها قد إنتهت من إعداد وتجهيز 24 ساحة لأداء صلاة العيد وتشمل ساحة مسجد الصالحين بمنطقة مجمع المحاكم وساحة الملعب المفتوح الأستاد بشارع المدارس وساحة الأستاد الرياضى بمنشية الشهداء وساحة الملعب المفتوح الشيخ زايد بالمرحلة الخامسة وساحة حديقة الإذاعة والتليفزيون بحديقة الإذاعة وساحة مركز شباب على عيد بعزبة على عيد وساحة مركز شباب السحارة بالسحارة وساحة مسجد الفردوس بميدان الفردوس وساحة مسجد التوفيق بالمستقبل أبو صوير.

كما تشمل ساحة مركز شباب أبو صوير بأبو صوير وساحة مدرسة أحمد عرابى بالقصاصين وساحة مركز شباب النجع بالقصاصين وساحة مركز شباب القصاصين بالقصاصين وساحة مركز شباب عرب أبو قاسم بالقصاصين والساحة الشعبية بالتل الكبير وساحة عمر بن الخطاب بالبعالوة الكبرى وساحة مركز شباب بالبعالوة الصغرى وساحة مركز شباب سرابيوم بفايد وساحة مركز شباب فنارة بفايد وساحة عمر بن الخطاب بفايد وساحة قرية أبو سلطان بفايد والساحة الشعبية بالقنطرة غرب وساحة مركز شباب أبو خليفة بالقنطرة غرب وساحة ملعب الشهيد فؤاد حسنى بالقنطرة شرق.

وتم اعداد برنامج خاص بتوزيع الأئمة والخطباء لجميع الساحات بالإضافة إلى تكليف خطيب وأمام احتياطى لكل مسجد.