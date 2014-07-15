أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

السادسة بالثانوية العامة بأسيوط: “أعشق القوات المسلحة وأتمنى مصافحة السيسي”

Google+ Print
السادسة بالثانوية العامة بأسيوط: “أعشق القوات المسلحة وأتمنى مصافحة السيسي” السادسة بالثانوية العامة بأسيوط: “أعشق القوات المسلحة وأتمنى مصافحة السيسي”

الطالبة مارينا

قالت مارينا عادل عدالي السادس علمي علوم على مستوى الجمهورية مدرسة أسيوط الثانوية بنات أنها علمت بحصولها على المركز السادس من خلال اتصال تليفوني من أحد الصحفيين ثم اتصال من وزير التربية والتعليم والمحافظة.

وأضافت أنها كانت تذاكر 16 ساعة يوميًا وكانت تحصل على دروس خصوصية في كافة المواد ووالدها أخصائي تكنولوجيا بمدرسة المشير احمد إسماعيل الثانوية ووالدتها تدعى إيمان نعيم مدرسة بمدرسة النصر ولديها ثلاثة أشقاء مينا بالصف الثاني الثانوي وماريا بالصف الرابع الابتدائي واريني طفلة.

وأضافت أنها تتمنى الالتحاق بكلية الطب ثم الالتحاق بالأكاديمية الحربية للخدمة في مستشفيات القوات المسلحة لأنها تعشق القوات المسلحة وسبق لها أن زارت المنطقة الجنوبية العسكرية من خلال رحلات المدرسة.

وحول أحداث الثورة قالت أنها لم تؤثر أحداث الثورة عليها في المذاكرة وأن خطابات الرئيس كانت تعطيها الأمل في الحياة وتتمنى أن تصافحه وتشكره على انحيازه للشعب.

وقالت إنها شاركت في فاعليات الاحتفالات بثورة 25 يناير كما قامت بتوزيع الورود على المجندين أثناء الاستفتاء على الدستور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية"

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة الأمريكية"

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي

«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين