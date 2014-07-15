السادسة بالثانوية العامة بأسيوط: “أعشق القوات المسلحة وأتمنى مصافحة السيسي”

قالت مارينا عادل عدالي السادس علمي علوم على مستوى الجمهورية مدرسة أسيوط الثانوية بنات أنها علمت بحصولها على المركز السادس من خلال اتصال تليفوني من أحد الصحفيين ثم اتصال من وزير التربية والتعليم والمحافظة.

وأضافت أنها كانت تذاكر 16 ساعة يوميًا وكانت تحصل على دروس خصوصية في كافة المواد ووالدها أخصائي تكنولوجيا بمدرسة المشير احمد إسماعيل الثانوية ووالدتها تدعى إيمان نعيم مدرسة بمدرسة النصر ولديها ثلاثة أشقاء مينا بالصف الثاني الثانوي وماريا بالصف الرابع الابتدائي واريني طفلة.

وأضافت أنها تتمنى الالتحاق بكلية الطب ثم الالتحاق بالأكاديمية الحربية للخدمة في مستشفيات القوات المسلحة لأنها تعشق القوات المسلحة وسبق لها أن زارت المنطقة الجنوبية العسكرية من خلال رحلات المدرسة.

وحول أحداث الثورة قالت أنها لم تؤثر أحداث الثورة عليها في المذاكرة وأن خطابات الرئيس السيسي كانت تعطيها الأمل في الحياة وتتمنى أن تصافحه وتشكره على انحيازه للشعب.

وقالت إنها شاركت في فاعليات الاحتفالات بثورة 25 يناير كما قامت بتوزيع الورود على المجندين أثناء الاستفتاء على الدستور.