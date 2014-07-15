نيابة النقض تسلم مصلحة السجون منطوق حكم براءة هشام قنديل

وجاء الخطاب المرسل عبر فاكس نيابة النقض فى ورقة واحدة، تضمنت نص منطوق الحكم بقبول الطعن المقدم من المحاميان محمد سليم العوا، وياسر محمود عبده، هيئة الدفاع عن رئيس الوزراء الأسبق، وفي الموضوع بإلغاء حكم الحبس الصادر ضد الدكتور هشام قنديل، والقضاء ببراءته من التهمة المنسوبة إليه بعد تنفيذ الحكم القضائى.

وطالب الخطاب مصلحة السجون بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم باعتباره نهائى، وإخطار سجن طره بإنهاء إجراءات إخلاء سبيل الدكتور هشام قنديل على الفور، مع إعلان نيابة شمال الجيزة الكلية بالقرار لتنفيذه عبر مخاطبة قسم شرطة الدقى باستقبال رئيس الوزراء الأسبق فور ترحيله من السجون.