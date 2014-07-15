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“محلب” يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والشركة المنتجة لعقار علاج “فيروس سى”

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“محلب” يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والشركة المنتجة لعقار علاج “فيروس سى” “محلب” يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والشركة المنتجة لعقار علاج “فيروس سى”

رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب

شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة وشركة جلياد الأمريكية المنتجة لعقار سوفالدى لعلاج فيروس سى لتوفير العقار للمرضى فى ، والذى وقعه الدكتور عادل عدوى وزير الصحة ، ومدير الشركة الأمريكية المنتجة للعقار.

وقال وزير الصحة إنه سيتم طرح العقار فى المراكز القومية للفيروسات الكبدية بمصر وتوفيره لمرضى فيروس سى بالتأمين الصحى ، مشيرا الى انه سيأم طرح الدواء بتكلفة واحد بالمائة من السعر العالمى للعقار والذى يبلغ ٨٤ الف دولار، وأكد أن السوق المصرى لن يكون حكرا على أحد، وانه سيتم توفير أى أدوية تثبت كفاءتها لعلاج المرض أو أى مرض آخر .

وأضاف الدكتور عادل عدوى – فى مؤتمر صحفى – أنه سيتم البدء فى طرح العقار فى ٨ مراكز من المراكز القومية للفيروسات، وبتكلفة علاج مبدئية 2200 جنيه شهريًا، وانه سيتم توفير ١٧٠ الف جرعة حتى نهاية العام، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على تفعيل الوقاية من المرض ومكافحة العدوى.

أ ش أ

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