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الكنيسة الإنجيلية تقيم حفل إفطار تحت عنوان “تحيا مصر” مساء اليوم

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الكنيسة الإنجيلية تقيم حفل إفطار تحت عنوان “تحيا مصر” مساء اليوم الكنيسة الإنجيلية تقيم حفل إفطار تحت عنوان “تحيا مصر” مساء اليوم

ارشيفية

تقيم الكنيسة الإنجيلية المشيخية مساء اليوم حفل إفطار شهر رمضان المبارك تحت عنوان “تحيا ”.

هذا وقد دعا مجلس الحوارات بالكنيسة شخصيات من الأزهر والأوقاف لحضور حفل الإفطار وعددا الإعلاميين والقسوس بالكنيسة الإنجيلية ،كما سيحضر الدكتور صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

هذا و يحضر الحفل مندوبين عن الكنائس الأرثوذكسية ،الكاثوليكية ،الأسقفية والروم الأرثوذكس.

وأكد مصدر بالكنيسة أن هذا الحفل يقام بشكل سنوى دون إنقطاع تأكيدا على المشاركة الدائمة بين الشعب فى المناسبات المختلفة وتأكيدا على الوحدة الوطنية والمحبة بين الشعب.

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