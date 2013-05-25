هيكل: سندعم الاقتصاد المصرى بضخ استثمارات جديدة خاصة فى مجال الطاقة

قال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن الشركة تدرس حاليا برنامج تحويل شركة القلعة إلى شركة استثمار وزيادة رأسمال الشركة فى هذا الإطار، مضيفا أنه سيتم دعم جهود الحكومة الحالية لدفع عجلة الاقتصاد من خلال قيام شركة القلعة بضخ استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار أمريكى، تتوزع بين القروض والاستثمارات الرأسمالية من القلعة والشركاء الاستثماريين، لدعم الشركات القائمة المملوكة لشركة القلعة، وخاصة فى مجال الطاقة، فور الانتهاء من عملية زيادة رأس المال.

وأشار هيكل فى بيان صادر عن القلعة اليوم، إلى أنه التقى مع وزير الاستثمار يحيى حامد، ودار حوار بينهم عن العديد من المعوقات التى تواجه القطاع الخاص وكيفية تذليلها، والتى وعد بحلها هذه المعوقات.

وأكد هيكل أن الاجتماع ترك انطباعًا إيجابيًا، حيث لمس أسلوبًا جديدًا للتعامل مع المعوقات والمشاكل التى تواجه رجال الأعمال، وخاصة المستثمرين الجادين.

وتشمل المشروعات الجديدة تنفيذ ‹‹شركة مشرق›› المتخصصة فى مجال الصب السائل فى منطقة شرق التفريعة – التى تم توقيع العقد الخاص بها منذ أسبوع فى حضور معالى رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل – ومشروع زيادة الرقعة الزراعية لشركة ‹‹مزارع دينا›› بحوالى 2500 فدان مما يعنى مضاعفة الرقعة المزروعة بالقمح، ومشروع ‹‹شركة طاقة عربية›› لتوصيل الغاز الطبيعى إلى مليون وحدة سكنية، وإنشاء محطة كهرباء بطاقة 750 ميجاوات لمواجهة مشكلة نقص الكهرباء، بالإضافة إلى زيادة عدد القروض متناهية الصغر التى توفرها ‹‹شركة تنمية›› بحوالى 100 ألف قرض.