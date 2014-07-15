النقل: الإستعداد لبدء المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو بتكلفة 1.2 مليار دولار

اجتمع المهندس هاني ضاحي وزير النقل بماتسونامي رئيس مؤسسة الجايكا اليابانية وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر واليابان في مختلف مشروعات النقل وخاصة مشروعات مترو الانفاق وقد حضر الإجتماع اللواء اسماعيل نجدي رئيس الهيئة القومية للانفاق ومحمود جمال الدين مستشار الوزير للاستثمار وتطوير الاعمال والمهندس احمد موسي مستشار الوزارة لتخطيط النقل.

اكد وزير النقل انه تم خلال الاجتماع مناقشة الانتهاء من التصميمات النهائية واعمال الاستشاري الخاصة بالمرحلة الاولي للخط الرابع لمترو الانفاق قبل نهاية هذا العام وكذا طرح اعمال الاستشاري العام على التوازي للبدء في تنفيذ وانشاء المرحلة الاولي من الخط الرابع لمترو الانفاق والممول من الحكومة اليابانية بمبلغ 1.2 مليار دولار وعلى ان يتم طرح المشروع فور الانتهاء من التصميمات النهائية للاستفادة القصوي من القرض.

وفي السياق ذاته وجه وزير النقل رئيس الهيئة القومية للانفاق بإزالة كافة معوقات العمل والانتهاء من الاعمال الاستشارية خلال اسبوع . .

وأضاف وزير النقل انه تم مناقشة سبل التعاون في مشروعات مترو الانفاق الجديدة حيث ابدت الحكومة اليابانية استعدادها المبدئي للبدء في اجراءات تمويل المرحلة الثانية للخط الرابع للمترو .