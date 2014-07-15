إصابة اثنين من رجال المرور إثر قيام مسلحون بإطلاق النار عليهما بالمنيا

أصيب اثنين من رجال المرور إثر قيام مسلحون بإطلاق النار عليهما بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا بزمام مركز سمالوط، ورجحت تحريات المباحث أن المتهمون الذين تمكنوا من الهرب وجاري تمشيط المنطقة لضطبهم قطاع طرق.

وتلقى اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بإصابة شرطيين اثنين على يد مسلحون مجهولون من قطاع الطرق بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، بدائرة مركز سمالوط، وتبين أن المتهمين حاولوا قطع الطريق على السيارات لسرقتها وأطلقوا النار على الشرطيين وهما من قوة وحدة المرور، فوقع تبادل لإطلاق النار بين الجانبين، أسفر عن إصابة الشرطيين، وتم نقلهما للمستشفى العام وتقرر تحويلهما إلى المستشفى الجامعي بأسيوط.