"نادى السيارات" يكرم الفائزين فى سباق رالى تحدى الرمال 2013

قال اللواء محمد هريدى مدير نادى السيارات والرحلات المصرى، فى تصريح خاص لليوم السابع، إنه سيتم توزيع الجوائز على الفائزين فى فى سباق سباق رالى تحدى الرمال 2013 والتى أقيمت فعالياته بصحراء الواحات البحرية على مدى يومين، ونظمه نادى السيارات والرحلات المصرى بمشاركة 10 فرق محلية.

وأضاف هريدى، أن حفل التوزيع تم تأكيده ليكون يوم الأحد القادم بمقر نادى السيارات والرحلات المصرى الكائن بوسط البلد.

وأوضح أن هذا الحفل سيتم بحضور كل من رئيس نادى السيارات وجميع القيادات بالنادى إلى جانب المتسابقين لتكريم الفائزين منهم وعلى رأسهم فريق "رحالة" الذى حصد المركز الأول.