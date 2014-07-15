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“شكري” يتلقي إتصالًا من نظيره الألماني حول الوضع المتدهور على الساحة الفلسطينية

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“شكري” يتلقي إتصالًا من نظيره الألماني حول الوضع المتدهور على الساحة الفلسطينية “شكري” يتلقي إتصالًا من نظيره الألماني حول الوضع المتدهور على الساحة الفلسطينية

سامح شكري

تلقي سامح شكري وزير الخارجية إتصالاً هاتفياً اليوم الثلاثاء من نظيره الألماني فرانك شتاينماير، حيث تناول الاتصال مستجدات الوضع المتدهور علي الساحة الفلسطينية ، وسبل وقف الاعتداءات العسكرية علي الأراضي الفلسطينية للحيلولة دون سقوط مزيد من الضحايا من المدنيين الأبرياء.

من جانبه، استعرض الوزير شكري الجهود التي في سبيل التوصل إلي تسوية عاجلة تحقن دماء المدنيين الأبرياء من الأشقاء الفلسطينيين.

ونوه وزير الخارجية بالمبادرة التي تقدمت بها مصر لوقف إطلاق النار، وكذا بنتائج الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب والذى انعقد في القاهرة مساء امس الاثنين وما صدر عنه من قرار تضمن أحد بنوده دعم المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار .

أ ش أ

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