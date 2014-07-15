إبطال مفعول 3 سيارات مفخخة بالقرب من مقر اللواء الأول مشاة حرس الحدود بالعاصمة الليبية طرابلس

نجح عناصر قسم إبطال المتفجرات وجهاز المباحث الجنائية بالعاصمة الليبية طرابلس ، في تفكيك ثلاث سيارات مُفخخه بعبوات ناسفة مُجهزة للانفجار ، مركونه قرب مقر اللواء الأول مشاة حرس الحدود بـ “بوابة الجبس” بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقال مصدر أمني اليوم الثلاثاء إن جهاز المباحث الجنائية تلقى معلومات من مكتب تحريات اللواء الأول مشاة حرس الحدود عن وجود ثلاث سيارات من نوع “ابل ” لاتحمل لوحات معدنية و يشتبه أنها تحمل مُتفجرات ، وبعد تفتيش السيارات تبين أن كل سيارة تحمل عبوتين ناسفتين تزن كل عبوة 200 كيلوجرام.

وقال المصدر إن عددا من رجال إبطال المُتفجرات قامو بتفكيكها قبل الإنفجار ، موضحاً أن العبوات مجهزة بجهاز لاسلكي من نوع “هاتيرا” للتفجير عن بعد وهو جهاز حديث مُعد للاتصالات اللاسلكية.

وأضاف أن هذا العمل الإرهابي والاجرامي سبب خسائر بشرية كبيرة وأضرار مادية لا تُحصى في المُمتلكات الخاصة والعامة.

أ ش أ