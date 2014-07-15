ماذا في مكياج يارا لكليبها الجديد؟

ظهرت يارا، في التحضيرات الأخيرة للكليب الجديد، بإطلالة مختلفة، وتميّزت بمكياج لافت. ويؤكّد خبير التجميل فادي قطايا إنّ وجه يارا يسمح بالابداع في مكياجها، كما يليق به المكياج القوي والناعم. إضافة إلى ذلك، فشخصيّتها تسمح لها بالتنويع، وذلك بحسب المناسبة، والمظهر الذي تريد أن تطلّ به.

تعتمد يارا على مكياج العيون الخاصّ بها، وبالرغم من التغيّرات الأخيرة، إلا أنّها احتفظت بقواعد أساسيّة في تكبير العين وإبراز جمال لونها العسلي.

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مكياج عيون

تستخدم يارا الظلال الفضّي على الزاوية الداخليّة للعين، ما يجعلها تبدو أكبر ويمنحها نظرة لافتة. لكنّها بدّلت طريقة وضع الظلال. كانت تتّسم بالظلال البنّي على الجفن العلوي من العين، بشكل يبدأ فاتحاً ثم يتّجه نحو البنّي الداكن على الزاوية الخارجيّة للعين. هذا الاختلاف من الفاتح الى الداكن تدريجيّاً يكبّر العين. حافظت يارا على هذا التدرّج بالألوان، لكنّها اتّجهت نحو اللون الأسود مع الآي لاينر القويّ، الذي يبدأ رفيعاً من الداخل ليعرض تدريجيّاً. بالرغم من أنّ الظلال البنّي يناسب العين العسليّة ويبرز لونها، إلا أنّ الآي لاينر الأسود أيضاّ أدّى الدور نفسه في مكياج يارا الأخير.

أما التقنيّة المختلفة، فهي الكحل داخل العين على الجفن السفلي. فبعد أن كانت تضع اللون البنّي داخل عينها، تميّزت في المكياج الأخير بفراغ الجفن السفلي، حيث اكتفت بالقليل من الماسكرا، وذلك كي لا يحدّ اللون السود من فتحة العين.

أساسيّات مكياج يارا

تبقى طريقة تحديد الحواجب نفسها عند يارا، إذ تظهر الحاجب متناسقاً مع شكل العين.

واللافت أنّها لم تبدّل لون أحمر الشفاه الزهري الفاتح، لكنّها أضافت القليل من الغلوس، للحصول على لمعة مميزة. إضافة إلى ذلك، حاولت أن تختار بودرة الخدود التي تتّجه نحو الزهري المطابق لأحمر الشفاه.

وعلى الرغم من بعض التعديلات في مكياج يارا، إلا أنّ السمة الأساسيّة هي الطبيعيّة في إبراز جمال الوجه.

إنّها اتّجاهات الجمال الجديدة في استخدام المكياج الناعم، لإخفاء عيوب الوجه والتركيز على الإطلالة الطبيعيّة.

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