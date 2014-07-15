كرويف ينتقد ضم برشلونة لسواريز ويشيد بألمانيا

إفي - انتقد أسطورة برشلونة الإسباني، الهولندي يوهان كرويف تعاقد النادي الكتالوني مع المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز.

واعتبر كرويف في عموده بصحيفة (دي تيليجراف) الهولندية أن سواريز قد لا يتأقلم مع كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، مشيرا إلى أن وجوده قد يضر باللعب الجماعي للبرسا.

وأشار مدرب برشلونة السابق إلى أنه في وجود الثلاثي سواريز ونيمار وميسي فإن الفريق سيلعب بطريق فردية لا ترتبط بالنموذج الجماعي الذي أسسه فرانك ريكارد وأكمله بيب جوارديولا، مدرب بايرن ميونخ الألماني الحالي.

وقال كرويف "لا أفهم كيف سيقدم البرسا لعبا جماعيا في وجود ميسي ونيمار ولويس سواريز، كلهم فرديون، بهذه الطريقة البرسا سيفضل التحركات الفردية على أداء الفريق الذي يلعب جيدا بصورة جماعية."

وبخصوص المونديال أشار الأسطورة إلى أن كرة القدم الدفاعية فرضت نفسها على الهجومية، معتبرا أن هذا الأمر يدعو للقلق، ولكنه قدم التهنئة لألمانيا على الفوز باللقب وأضاف "قدمت أفضل كرة وأثبتت، مثلما فعل بايرن، أن كرة القدم الجذابة تنجح في تحقيق انتصارات كبيرة."