المرصد السوري: استشهاد 4 وإصابة 10 في غارات إسرائيلية على الجولان

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، باستشهاد 4 أشخاصوإصابة 10 آخرين في غارات إسرائيلية على مدينة القنيطرة في هضبة الجولان السورية .

وقال المرصد في بيان :«تبين أن الهدفين الآخرين اللذين استهدفتهما الطائراتالحربية الإسرائيلية التي كانت تحلق في أجواء الجولان السوري المحتل،هما منطقة بيت محافظ القنيطرة في مدينة البعث، ومبنى آخر في المدينة».

ولم يعلم حتى اللحظة ما إذا كانوا من المدنيين أمعناصر من قوات النظام، كما وردت معلومات مؤكدة عن وجود خسائر بشرية في صفوف اللواء 90 الذي استهدفته الطائرة الحربية الإسرائيلية من فوق الجولان السوري المحتل.