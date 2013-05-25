تحقيق في "ماسبيرو" بسبب عمرو الليثي

كتب : انتصار حسني السبت 25-05-2013 14:34

طلب شكري أبوعميرة رئيس التليفزيون، المكلف بتسيير أعمال رئاسة الاتحاد، من ممدوح يوسف رئيس القناة الثانية، معرفة المسؤول عن إذاعة حلقة قديمة من برنامج "اختراق" الذي كان يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على التليفزيون المصري، دون إعادة مراجعتها من الناحية الفنية وإعادة مونتاجها لإلغاء أي إعلانات بها.

وتم عرض الحلقة مساء أمس وفيها عدد من الإعلانات الخاصة بمجموعة "مدينتي" وشركات طلعت مصطفى، وهو ما تم اعتباره دعاية مجانية تماما للشركة.

يذكر أن صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام، سبق أن طلب إعادة عرض الحلقات القديمة من "اختراق"، عدا تلك الخاصة باغتيال الرئيس أنور السادات أو الحلقات التي تهاجم جماعة الإخوان المسلمين.