رئيس المعاهد الأزهرية يعلن نتائج الثانوية

قال الشيخ جعفر عبد الله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في مؤتمر اعلان نتائج الثانوية الازهرية ان النتيجة العامة 41.63% الادبي 32.96 % والعلمي 56.44% وبرر رئيس القطاع انخفاض النتيجة عن الأعوام السابقة نظرا لحرب الازهر على الغش والتي خاضها أثناء الامتحانات.

كشف الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن سبب انخفاض نسبة النجاح فى الثانوية الأزهرية لهذا العام ل41%, عن الأعوام السابقة، هو الجولات المفاجئة لمستشارى القطاع، على المعاهد بالجمهورية.

وأوضح عبدالله فى المؤتمر أنه تم الغاء لجان امتحانات عدة قد تم الغاء مادة الهندسة في لجنة الجمالية وفي لجنة فرشوط بقنا تم الغاء مادة التاريخ بالغربية كفر الزيات وفي سوهاج الغيت جميع المواد عدى المستوى الرفيع كما تم الغاء جميع المواد في لجنة يحيى الحاجر عدى المستوى والتفاضل لأن الطلاب تركو الامتحان حينما راوا وفد مشيخة الأزهر يتفقد اللجان لمنع الغش وفي البحيرة جرى الغاء مادة القران بلجنة دسنتواي وفي الشرقية تم الغاء مادة اللغة الانجليزية بلجنة ابو حماد وفي فتيات كفر الشيخ الغيت مادة البلاغة وفي كفر الشيخ تم الغاء بعض المواد في 23 لجنة أخرى.

المراسل : عمر عبدالناصر