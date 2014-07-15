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3 صواريخ تصيب إيلات واشتباه في أن مصدرها سيناء

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3 صواريخ تصيب إيلات واشتباه في أن مصدرها سيناء 3 صواريخ تصيب إيلات واشتباه في أن مصدرها سيناء

ارشيفية

انفجرت ثلاثة صواريخ في منتجع إيلات الإسرائيلي على البحر الأحمر وبالقرب منه في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، حسب ما أعلنه متحدث عسكري إسرائيلي.
> وأوضح المتحدث أن صاروخين سقطا داخل المدينة التي تتاخم والأردن وأن الثالث سقط في منطقة خلاء، مما تسبب بإصابة 4 مدنيين.
> وصرح مسؤولون أمنيون إسرائيليون بأنهم يعتقدون أن متشددين إسلاميين في سيناء بمصر هم من أطلقوا الصواريخ بحسب ما أفاد موقع “العربية نت” الإخباري  وأن الغرض منها إحباط جهود القاهرة للتوسط لإنهاء أسبوع من الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين في غزة.
> يذكر أنها أول صواريخ تصيب إيلات منذ تفجر صراع مضى عليه أسبوع بين الإسرائيليين والفلسطينيين في غزة.

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