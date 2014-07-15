“مصر الخير” تقيم حفل إفطار للعاملين بمستشفى حلوان ضمن حملة “مع بعض”

أقام برنامج المجمعات التقنية والمهنية الصحي “إدراك”، التابع لبرنامج التعليم بمؤسسة مصر الخير، أمس حفل إفطار فى إطار حملة “مع بعض” شارك فيه العاملون بالمؤسسة والعاملون بشركة اسمنت حلوان والفرق الطبية المساعدة بمستشفى حلوان العام .

وقالت منى حمد الله مسئول المشروع بإدارة المجمعات التقنية والمهنية الصحية إن حفل الإفطار استهدف الربط المجتمعي بين أهالي المنطقة والعاملين بالمؤسسة فى إطار المسئولية المجتمعية، وأيضا من أجل مستقبل أفضل لمواطني حلوان، وللنهوض بمستوى الخدمة الصحية المقدمة لسكان المنطقة.

وأضافت أن اللقاء دعم إحساس الممرضات والممرضين الذين سبق تدريبهم من قبل مؤسسة مصر الخير بأهمية دورهم فى تطور الأداء بالمستشفى وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمريض ومشاركتهم فى وضع خطط العمل الخاصة بهم داخل منظومة تطوير المستشفى.

وأشارت حمد الله إلى أن مشروع تطوير مستشفى حلوان العام يأتى فى إطار بروتوكول تعاون وقعته مؤسسة مصر الخير مع مصنعى أسمنت حلوان وأسمنت طرة، وبالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأوضحت المؤسسة، أن دعم مستشفى حلوان العام يأتى فى إطار اهتمامات المؤسسة فى المجالات المختلفة، وهى مجال الصحة والتكافل الاجتماعى والبحث العلمى ومناحى الحياة والتعليم، من أجل تنمية الإنسان المصرى فى كافة ربوع مصر وهذا يمثل المهمة الأساسية لمؤسسة مصر الخير .

شارك فى الفعاليات موظفو مؤسسة مصر الخير، ومتطوعون من شركتى أسمنت طرة وحلون، ومؤسسة إبراهيم أحمد بدران، التي قامت بتوزيع كراتين تموين على أهالي حلوان والعاملين بالمستشفى، وقد تم تقسيم المتطوعين إلى مجموعات للقيام بعملية التنظيف.

وقامت مؤسسة مصر الخير بتكريم الممرضات اللاتي تم تدريبهن من خلال برنامج تطوير مستشفى حلوان العام، فى إطار البروتوكول الذى وقعته المؤسسة مع مصنعى أسمنت حلوان وأسمنت طرة، وبالتنسيق مع وزارة الصحة والذي يتم تنفيذه على 3 مراحل تتراوح ما بين 16 و20 مليون جنيه ويشمل التطوير البنية التحتية والمبانى والأجهزة ووضع خطط للتدريب.

أ ش أ