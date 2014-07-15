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23 سبتمبر الحكم علي المتهمين بالتعدي علي “الزند” أمام نادي القضاة

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23 سبتمبر الحكم علي المتهمين بالتعدي علي “الزند” أمام نادي القضاة 23 سبتمبر الحكم علي المتهمين بالتعدي علي “الزند” أمام نادي القضاة

المستشار أحمد الزند

أجلت محكمة جنح قصر النيل، اليوم الثلاثاء، محاكمة 3 متهمين بالتعدي على المستشار أحمد الزند أمام نادي القضاة فى سبتمبر من عام 2012 لجلسة 23 سبتمبر المقبل للحكم.

وفى جلسة سابقة، طالب رئيس هيئة الدفاع عن الزند المحامى عصام عجاج، بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، بعدما ثبت من تقرير الطب الشرعى للزند وشهادة شهود الواقعة وتحريات الأمن الوطنى، أن المتهمين ارتكبوا الواقعة وتعدوا بالضرب عليه أثناء خروجه من نادى القضاء بعد عقد مؤتمر عن عزل النائب العام السابق الدكتور عبد المجيد محمود.

وكانت نيابة قصر النيل قد أحالت المتهمين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بعد أن قرر قاضى المعارضات إخلاء سبيلهم.

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