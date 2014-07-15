كاميرون يعلن تعيين نيكي مورجان وزيرة للتعليم وليز تروس وزيرة للبيئة

قرر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تعيين نيكي مورجان كوزيرة للتعليم ووزيرة المرأة والمساواة لتخلف مايكل جوف ، الذي عين في منصب مسؤول الانضباط الحزبي المعروف “بحامل السوط” وهو منصب وزاري ، وتولت ليز تروس منصب وزيرة الدولة للشؤون البيئية والريفية في الحكومة البريطانية الجديدة.

يأتي ذلك بعد اعلان كاميرون تعيين وزير الدفاع السابق فيليب هاموند في منصب وزير الخارجية ، في أعقاب استقالة وليام هيح أمس الاثنين.

من جانبه ، أشاد فيليب هاموند بوزير الخارجية السابق وليام هيج قائلا “إنه حزين جدا لرحيله” ، وأضاف ان زميله في مجلس الوزراء قام “بعمل رائع” و لعب “دورا هاما في الحكومة”.

يذكر أن كاميرون أعلن تولي هيج منصب وزير الدولة وزعيما في مجلس العموم وهو منصب وزاري ، في التعديل الذي يجري اعلانه حاليا استعدادا للانتخابات العامة في مايو القادم.

ويواصل المرشحون لمناصب وزارية وصولهم الى مقر رئاسة الوزراء في “داوننج ستريت” ، حيث من المنتظر أيضا اعلان تولي مايكل فالون وزير الطاقة في منصب وزير الدفاع ، ليخلف وزير الخارجية الحالي فيليب هاموند.

أ ش أ