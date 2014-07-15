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كاميرون يعلن تعيين نيكي مورجان وزيرة للتعليم وليز تروس وزيرة للبيئة

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كاميرون يعلن تعيين نيكي مورجان وزيرة للتعليم وليز تروس وزيرة للبيئة كاميرون يعلن تعيين نيكي مورجان وزيرة للتعليم وليز تروس وزيرة للبيئة

 

نيكي مورجان

قرر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تعيين نيكي مورجان كوزيرة للتعليم ووزيرة المرأة والمساواة لتخلف مايكل جوف ، الذي عين في منصب مسؤول الانضباط الحزبي المعروف “بحامل السوط” وهو منصب وزاري ، وتولت ليز تروس منصب وزيرة الدولة للشؤون البيئية والريفية في البريطانية الجديدة.

يأتي ذلك بعد اعلان كاميرون تعيين وزير الدفاع السابق فيليب هاموند في منصب وزير الخارجية ، في أعقاب استقالة وليام هيح أمس الاثنين.

من جانبه ، أشاد فيليب هاموند بوزير الخارجية السابق وليام هيج قائلا “إنه حزين جدا لرحيله” ، وأضاف ان زميله في مجلس الوزراء قام “بعمل رائع” و لعب “دورا هاما في الحكومة”.

يذكر أن كاميرون أعلن تولي هيج منصب وزير الدولة وزعيما في مجلس العموم وهو منصب وزاري ، في التعديل الذي يجري اعلانه حاليا استعدادا للانتخابات العامة في مايو القادم.

ويواصل المرشحون لمناصب وزارية وصولهم الى مقر رئاسة الوزراء في “داوننج ستريت” ، حيث من المنتظر أيضا اعلان تولي مايكل فالون وزير الطاقة في منصب وزير الدفاع ، ليخلف وزير الخارجية الحالي فيليب هاموند.

 

 

أ ش أ

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