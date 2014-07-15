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41.63 % النسبة العامة للنجاح في الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2013 / 2014

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41.63 % النسبة العامة للنجاح في الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2013 / 2014 41.63 % النسبة العامة للنجاح في الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2013 / 2014

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ جعفر عبد الله

أعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ جعفر عبد الله نتيجة الثانوية العامة الأزهرية للعام الدراسي 2013 / 2014 ، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 41.63 بالمائة، فيما بلغت نسبة النجاح بالقسم الادبى 32.96 بالمائة وفى القسم العلمى 56.44 بالمائة، وفى الشعبة الإسلامية الأدبية 94.83 بالمائة.

واعترف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية – في مؤتمر صحفي عقده اليوم – بانخفاض نسبة النجاح هذا العام بسبب ظاهرة الغش الجماعي التي تم التصدى لها بالتعاون مع وزارة الداخلية مما اضطر الأزهر إلى إلغاء الامتحانات في بعض اللجان بالمحافظات وإلغاء نتيجة الامتحان في بعض او معظم او كل المواد في لجان الامتحانات التى ثبت بها الغش الجماعى فى بعض محافظات الوجهين البحرى والقبلي.

وأكد الشيخ جعفر أنه سيتم إعادة الامتحان في المواد التي تم إلغاؤها لثبوت الغش ومنح الطالب نفس الدرجة التى سيحصل عليها فى امتحان الاعادة، أما اللجان التى تركت الامتحانات بدون اى سبب سيتم إعادة الامتحان وحصول الطالب على نصف الدرجة الفعلية التي سيحصل عليها.

كما أعلن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أسماء الأوائل في القسم العلمي والذين بلغ عددهم 23 ، وتراوحت درجاتهم ما بين 99.3و99 بالمائة، فيما بلغ أعداد الطلاب الأوائل فى القسم الأدبى 11، تراوحت نسب النجاح بين 95.4 بالمائة و93.3 بالمائة.

وأعلن أسماء الستة الأوائل فى الشعبة الإسلامية وترواحت نسب النجاح بين 94.7 بالمائة و93.7 بالمائة، فيما بلغ عدد الأوائل في الثانوية أدبي للمكفوفين 6 طلاب.

أ ش أ

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