نقابة الأطباء تعقد لقاء عاجل غدا لمناقشة المشاكل الصحية بالسويس

أعلنت نقابة الأطباء بالسويس إقامة لقاء عاجل يوم الأربعاء غدا، القادم بمقر النقابة لمناقشة المشاكل الصحية والقصور في المنظومة الطبية بحضور أطباء المحافظة وعدد من المسئولين.

وقال مسئولو النقابة في تصريحات صحفية أنهم تلقوا عدد من الشكاوي من أطباء ومواطنين خلال الأسابيع الماضية عن وجود قصور ومشاكل بمستشفى السويس العام ومديرية الصحة ووجود عدد من المشاكل بالمنظومة الصحية بالكامل وأنهم بطالبون نقابة الأطباء ووزير الصحة التدخل والتحقيق فى وقائع نقص معدات طبية ووجود مشاكل إدارية وصحية قد تهدد حياة المرضى.

وكشف مسئولين بنقابة الأطباء أن هناك نقص حاد في المعدات الطبية الأمر الذي دفع بعض الأطباء باستخدام أدوات طبية أكثر من مرة في علاج بعض الحالات بالمستشفيات الحكومية وهذا الأمر غير طبي وغير مهني وأنهم يحققون في هذه الوقائع.