أردوغان: من يحاولون الحفاظ على بقائهم فى الحكم يعبثون بالسلام في تركيا

قال رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان إن “من يحاولون الحفاظ على بقائهم فى الحكم والاستمرار فى ديكتاتوريتهم يعبثون الآن بالسلام الذى نتمتع به فى تركيا، ولكن هذه الأيام ستولى، وسيأتى اليوم الذى تتمكن فيه المعارضة فى سوريا من إزاحة هذا الديكتاتور – فى إشارة إلى الرئيس السورى بشار الأسد”.

وجاءت كلمات أردوغان وسط حشود وجه لهم خطابا قويا خلال زيارته لمدينة ريحانلى بجنوبى البلاد بالقرب من الحدود مع سوريا اليوم السبت لتهدئة مشاعر الأهالى فى أعقاب تفجير سيارتين مفخختين فى الحادى عشر من شهرمايو الجارى وخلف 51 قتيلا وأكثر من مائة جريح وكان من ضمن الضحايا مواطنون سوريون.

وتأتى زيارة أردوغان لريحانلى بعد رحلته للولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضى.

وانقلبت تركيا، التى كانت فى وقت ما حليفا قويا لدمشق، ضد نظام الأسد بعد أن شنت سوريا حملة عنيفة على المحتجين على النظام ويطالبون بالديمقراطية فى الدولة العربية لأكثر من عامين الآن فى موجات من التظاهرات التى بدأت سلمية فى مارس 2011 وتطورت إلى حرب حصدت أرواح أكثر من 80 ألف شخص وتسببت فى نزوح ما يقرب من 6.3 مليون آخرين.

أ.ش.أ