المعارضة الإسرائيلية: نأمل أن تحترم حماس وقف إطلاق النار.. ونريد اتفاق طويل الأجل لضمان أمننا

قال زعيم المعارضة إسحاق هيرتزوج اليوم الثلاثاء أنه يؤيد اقتراح وقف إطلاق النار الذي قبله مجلس الوزراء الأمني والذي من شأنه ” استعادة الهدوء للمواطنين في جنوب إسرائيل” ، وأنه يأمل في أن تحترم حماس وقف إطلاق النار.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الاسرائيلية أن هيرتزوج أغتنم الفرصة مع ذلك ليقول أن الحكومة ينبغي أن تركز جهودها على إيجاد حل دبلوماسي طويل الأجل للمشكلة.

وقال هرتزوج إن نتنياهو لم يستفد من سنوات الهدوء النسبي للتوصل لاتفاق سياسي، لكن حان الوقت لان نوقف هذه الحلقة المفرغة وأن نفهم ان الحل الوحيد الذي سيضمن امن اسرائيل هو اتفاق طويل الاجل.

أ ش أ