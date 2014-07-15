أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وصول 13 ألف طن بوتجاز لميناء الزيتيات بالسويس‎

Google+ Print
وصول 13 ألف طن بوتجاز لميناء الزيتيات بالسويس‎ وصول 13 ألف طن بوتجاز لميناء الزيتيات بالسويس‎

موانىء البحر الأحمر

قال اللواء بحري حسن فلاح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء الزيتيات بالسويس استقبل ، اليوم الثلاثاء ، 13 ألف طن بوتاجاز من ميناء ينبع السعودي .

أضاف فلاح فى بيان اعلامي أن ميناء الأدبية استقبل السفينة ثيرسيا بيلونتنج و على متنها 11242 طن زيت نخيل صب و السفينة ليلى جى و على متنها 3086 رأس جمال حية قادمة من جيبوتى و العبارة الحرية و على متنها 72 شاحنة تركية قادمة من ضبا ، ويغادر الميناء السفينة فلاور اوف سى و على متنها 10000 طن بضائع عامة متجهة الى جدة و السفينة نور و على متنها 4000 طن بضائع عامة متجهة إلى العقبة .

يستقبل ميناء سفاجا اليوم العبارة الرياض و على متنها 91 راكب و 8 سيارة و 7 براد و 41 شاحنة و العبارة اليوسيفية و على متنها 108 راكب و 9 سيارة و 37 براد و 41 شاحنة و العبارة طابا و على متنها 4 راكب و 15 شاحنة ، أما ميناء نويبع فيستقبل السفينة بريدج و على متنها 41 شاحنة و العبارة ايلة و على متنها 600 راكب و 12 سيارة و 7 شاحنة .

استقبل ميناء سفاجا بالأمس العبارة الرياض و على متنها 674 راكب و 108 سيارة و 1 شاحنة و العبارة اليوسيفية و على متنها 811 راكب و 257 سيارة و 22 شاحنة و العبارة طابا و على متنها 60 شاحنة و 2 راكب و غادر الميناء العبارة محبة و على متنها 137 راكب و 10 سيارة و 13 شاحنة و العبارة الرياض و على متنها 8 شاحنة و 8 راكب .

و استقبل ميناء نويبع بالأمس 395 معتمر كما استقبل العبارة آيلة و على متنها 273 راكب و 18 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 15 براد و 8 شاحنة و غادر الميناء السفينة بريدج و على متنها 15 براد و 10 شاحنة و العبارة آيلة و على متنها 509 راكب و 3 سيارة و 6 شاحنة .

وقال رئيس الهيئة انه فى إطار المجهودات التى تبذلها هيئة مواني البحر الأحمر لتأمين المنشآت الحيوية و الحفاظ على الأرواح  تم بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية على توفير سيارتي إطفاء متعددة الأغراض للعمل بمينائي الغردقة و شرم الشيخ و أضاف سيادته انه اخذ على عاتقه توفير كافة سبل الأمان بمنشآت الهيئة و موانيها .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا