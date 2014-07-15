وصول 13 ألف طن بوتجاز لميناء الزيتيات بالسويس‎

قال اللواء بحري حسن فلاح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء الزيتيات بالسويس استقبل ، اليوم الثلاثاء ، 13 ألف طن بوتاجاز من ميناء ينبع السعودي .

أضاف فلاح فى بيان اعلامي أن ميناء الأدبية استقبل السفينة ثيرسيا بيلونتنج و على متنها 11242 طن زيت نخيل صب و السفينة ليلى جى و على متنها 3086 رأس جمال حية قادمة من جيبوتى و العبارة الحرية و على متنها 72 شاحنة تركية قادمة من ضبا ، ويغادر الميناء السفينة فلاور اوف سى و على متنها 10000 طن بضائع عامة متجهة الى جدة و السفينة نور و على متنها 4000 طن بضائع عامة متجهة إلى العقبة .

يستقبل ميناء سفاجا اليوم العبارة الرياض و على متنها 91 راكب و 8 سيارة و 7 براد و 41 شاحنة و العبارة اليوسيفية و على متنها 108 راكب و 9 سيارة و 37 براد و 41 شاحنة و العبارة طابا و على متنها 4 راكب و 15 شاحنة ، أما ميناء نويبع فيستقبل السفينة بريدج و على متنها 41 شاحنة و العبارة ايلة و على متنها 600 راكب و 12 سيارة و 7 شاحنة .

استقبل ميناء سفاجا بالأمس العبارة الرياض و على متنها 674 راكب و 108 سيارة و 1 شاحنة و العبارة اليوسيفية و على متنها 811 راكب و 257 سيارة و 22 شاحنة و العبارة طابا و على متنها 60 شاحنة و 2 راكب و غادر الميناء العبارة محبة و على متنها 137 راكب و 10 سيارة و 13 شاحنة و العبارة الرياض و على متنها 8 شاحنة و 8 راكب .

و استقبل ميناء نويبع بالأمس 395 معتمر كما استقبل العبارة آيلة و على متنها 273 راكب و 18 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 15 براد و 8 شاحنة و غادر الميناء السفينة بريدج و على متنها 15 براد و 10 شاحنة و العبارة آيلة و على متنها 509 راكب و 3 سيارة و 6 شاحنة .

وقال رئيس الهيئة انه فى إطار المجهودات التى تبذلها هيئة مواني البحر الأحمر لتأمين المنشآت الحيوية و الحفاظ على الأرواح تم بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية على توفير سيارتي إطفاء متعددة الأغراض للعمل بمينائي الغردقة و شرم الشيخ و أضاف سيادته انه اخذ على عاتقه توفير كافة سبل الأمان بمنشآت الهيئة و موانيها .