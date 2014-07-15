وصول مرسي وقيادات الإخوان لأكاديمية الشرطة لحضور محاكمتهم في “أحداث الاتحادية”

وصل الي اكاديمية الشرطة قيادات الإخوان المحبوسين على ذمة قضية “أحداث الاتحادية” لحضور جلسة محاكمتهم اليوم مع الرئيس المعزول ” مرسي ” فى الاحداث التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات ..حيث تم نقل المتهمين من مقر محبسهم بسجن طرة عن طريق السيارات المصفحة. كما صرح مصدر قضائى بانه حضر منذ قليل الرئيس المعزول محمد مرسي عيس العياط لأكاديمية الشرطة، وحضر أيضا قيادات الاخوان المتهمين في تلك القضية منذ الصباح الباكر وعلي رأسهم البلتاجي وحجازي العريان وأخرين.

وحددت المحكمة جلسة اليوم لاستكمال الاستماع إلى الشهود المطلوبين، مع الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم وحظر النشر فيها .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.

كانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 وشهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.

كانت النيابة العامة قد اتهمت محمد مرسى بتحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبد العاطى مدير مكتبه وأيمن هدهود مستشاره الأمنى على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمى لهم، وقد تم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة، كما أثبتت تحقيقات النيابة أن القيادى الإخوانى محمد البلتاجى هو المسؤول عن حشد أفراد المحظورة للتوجه إلى محيط الاتحادية حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه فى ذلك الأمر كل من عصام العريان ووجدى غنيم اللذين حرضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث.