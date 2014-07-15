تموين الفيوم: ضبط 2,5 طن بنزين قبل بيعها بالسوق السوداء

صرح محمد ابراهيم خليفه وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم إن الإدارة تشن الكثير من الحملات التموينية على الأسواق للقضاء على السوق السوداء وضبط المتلاعبين بقوت المواطنين وحقوقهم.

وأشار وكيل وزارة التموين انه تم تشكيل حملة بقيادة المهندس مصطفى القيسى مساعد وكيل الوزارة و حسين رجب مدير إدارة تموين مركز اول بالفيوم و هشام سعيد رئيس الرقابة والمفتشين عبد محمود صلاح و هيثم عبد العاطى بالاشتراك مع العقيد محمد الهامى من مباحث التموين حيث تم ضبط جراكن وبراميل بنزين 80 مهربه بالسيارة رقم “ف ج د 5941″ لبيعها بالسوق السوداء وضبط السائق ويدعى “حسين م”.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 20271جنح مركز الفيوم ، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.