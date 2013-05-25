حملة “مش هندفع تاني”: نسعى لجمع 5 مليون توقيع كبداية .. ولا نقتصر على الكهرباء

قال عمر والي منسق حملة “مش هندفع تاني ” والتي ظهرت للأعتراض علي قطع الكهرباء والتهديد بعدم دفع الفواتير أنهم يسعون إلي جمع التوقيعات عن طريق الإنترنت في كل محافظات الجمهورية وبدءوا بالغربية والمنصورة .

وأضاف والي لـONA أن الحملة غير مقتصرة علي الكهرباء ولكنها تشمل الخدمات العامة مثل المياه والتأمين الصحي والمستشفيات العامة وغيرها،مشيرا إلي أنهم يسعون إلي جمع 5 مليون توقيع في بداية عمل الحملة .

وأكد والي ”أننا غير مموليين من آي شخص او حزب،مؤكدا إلي أننا لانرفض التعامل مع الأحزاب بل هناك قنوات إتصال مع أحزاب الدستور والعدل وحركة 6 إبريل بالأضافة للتيار الشعبي “.