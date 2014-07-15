38 قتيلًا في هجمات “بوكو حرام” على قرية في نيجيريا

سقط 38 قتيلا على الأقل في قرية ديل من مقاطعة إسكيرا أوبا النيجيرية في إطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة يرجح أنها من جماعة بوكوحرام وقصف من الجيش النيجيري عن طريق الخطإ ضد القرويين الفارين، حسب أقوال شهود العيان أمس الإثنين.

وقال ناجون لوكالة فرانس برس إن الهجوم استهدف قرية ديل في مقاطعة إسكيرا أوبا التي تبعد 200 كلم عن العاصمة الإقليمية مايدوغوري، وقد وقع ليل الأحد الاثنين وأسفر عن إحراق جميع مساكن القرية ومبانيها بما فيها كنائسها الثلاث.

وأوضح الشهود أن عشرات المسلحين وصلوا إلى القرية على متن سيارات رباعية الدفع ودراجات نارية عبر غابة سامبيسا المجاورة حيث كانوا أقاموا معسكرا لهم.

وقال أحد الشهود ويدعى مايكل أومارو جار بحسب ما أفادت وكالة “فرانس 24″ “لقد خسرنا 38 رجلا في هجمات لبوكو حرام وقصف للجيش على سكان كانوا يفرون من القرية”.

وأضاف أن مسلحي بوكو حرام وصلوا إلى القرية مساء الأحد وأطلقوا النار على القرويين مستخدمين في ذلك البنادق الرشاشة والقنابل اليدوية والمتفجرات.

وأصبحت هجمات بوكو حرام في هذه المنطقة شبه يومية وقد حصدت منذ مطلع العام ما لا يقل عن 2500 قتيل.