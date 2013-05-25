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الصين تغلق أكثر من 3700 مصنع للألعاب النارية

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الصين تغلق أكثر من 3700 مصنع للألعاب النارية الصين تغلق أكثر من 3700 مصنع للألعاب النارية

كتب : أ ش أ السبت 25-05-2013 15:53

قررت إدارة الدولة لسلامة العمل في الصين إغلاق أكثر من 3700 مصنع للألعاب النارية، منذ أن تم تشديد قوانين السلامة في هذا البلد.

وقالت الإدارة في بيان لها اليوم، إن هذه الخطوة تعني أن الصين بها الآن 4921 مصنعا لإنتاج ألعاب نارية، متفرقة في 20 مقاطعة ومنطقة، موضحة أن الإدارة ستواصل حملتها لتحسين هذه الصناعة التقليدية، خاصة وأن العديد من الصينيين يحتفلون بإطلاق الألعاب النارية خلال الأعياد الكبرى مثل عيد الربيع وعيد كنس المقابر.

وكانت صناعة الألعاب النارية في الصين قد شهدت العديد من الحوادث بسبب ضعف مستويات السلامة لاسيما بين صغار المنتجين، حيث لقي ما لا يقل عن 291 شخصا مصرعهم في للألعاب النارية خلال العامين الماضيين.

وفي أوائل هذا العام، أقامت الصين اتحادا وطنيا لهذه الصناعة، على أمل تقديم المساعدة لعمليات الاندماج والتملك في القطاع، ومساعدة الصينية في خلق معايير سلامة موحدة.

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