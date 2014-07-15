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اعتماد نتيجة «الثانوية الأزهرية» بنسبة نجاح 41.63%

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اعتمد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ جعفر عبدالله، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية، الثلاثاء، وبلغت نسبة النجاح في القسمين العلمي والأدبي 41.63%.

وقال الشيخ جعفر عبدالله، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في المؤتمر الصحفي الذي عقده في «قطاع المعاهد»، بحضور وكيل الأزهر الشريف، لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، إن نسبة النجاح بالقسم العلمي بلغت 56%، بينما بلغت نسبة النجاح بالقسم الأدبى 32،9%، والشعبة الإسلامية 94%، والمكفوفين 93%.

وحصدت الفتيات تسعة مقاعد من العشرة الأوائل من القسم الأدبى، حيث حصلت الأولى على 95.4%، وهى من شمال القاهرة، وتشمل قائمة الأوائل 3 من القاهرة و2 من الجيزة، وباقى الأسماء من «الشرقية والإسكندرية ومرسى مطروح والغربية».

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