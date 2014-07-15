«المؤتمر»: مبادرة وقف العدوان على غزة تأكيد لدور مصر

أكد المهندس تامر الزيادى مساعد رئيس حزب المؤتمر أن تقديم مصر لمبادرة لوقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة يؤكد عدم تخلى مصر عن القضية الفلسطينية وتحرك الدولة المصرية بشكل يوازى دورها كدولة فاعلة فى المنطقة ويجهض كل الدعوات والإتهامات غير المبررة حول تقاعسها منذ تفجر الاوضاع فى القطاع.

وقال القيادى بحزب المؤتمر أن امن قطاع غزة هو جزء من الامن القومى المصرى وأن دولة بحجم مصر لن يوقف تحركاتها على الصعيد الإقليمى أفعال حماس أو غيرها من الحركات والجماعات الإرهابية او الاطراف الإقليمية التى تدعم الإرهاب وتحرض ضد مصر وجيشها.

وقال الزيادى، إن المبادرة المصرية درس قاسى لحماس وغيرها من الجماعات و الدول الفاشلة التى تركت الشعب الاعزل يواجه الموت أمام آلة الحرب الإسرائيلية خاصة بعد الإشادات الدولية بالمبادرة، والآن جاء الدور على حماس وغيرها ممن يبحثون عن انتصارات سياسية على حساب دماء اطفال ونساء غزة وما فعلته مصر لطمة قوية لن تكون الاخيرة من الشعب المصرى وقيادته لكل من يحاولون الاساءة لها أو جرها لأى صراع.