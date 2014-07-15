نيللي كريم ودرّة مجبرتان على عدم مغادرة المنزل

يلتزم كلّ من الفنانة المصرية نيللي كريم ونظيرتها التونسية درّة زروق منزلهما هذه الأيام، بعد إصابتهما باحمرار شديد في العين وتورّم في الوجه.

وقد اندهشت النجمتان بسبب إصابة كلاهما بنفس الحالة، أثناء تصوير مسلسل "سجن النسا"، الأمر الذي يُشير إلى انتشار فيروس في موقع التصوير.

ومنحت المخرجة كاملة أبو ذكرى الممثلتين إجازة مرضيّة حتى يتمّ شفاؤهما، في وقت تتركّز المشاهد المتبقّية من العمل على دور الفنانة روبي.

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