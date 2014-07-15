مقتل 3 ركاب وإصابة العشرات في حادث بمترو أنفاق موسكو

لقي 3 ركاب في أحد قطارات مترو الأنفاق بموسكو مصرعهم وأصيب أكثر من 80 حينما خرجت 3 عربات عن سكتها إثر توقف مفاجئ للقطار ناجم عن انخفاض التوتر الكهربائي في الخط المغذي له.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن فريق الإنقاذ التابع لوزارة إن حركة القطارات بين محطتي “سلافيانسكي بولفار ” وبارك بوبيدي” توقفت عند الساعة 08.39 من صباح اليوم إثر انخفاض التوتر الكهربائي في الخط المغذي للقطار.

وقال مصدر في وزارة الطوارئ الروسيةبحسب ما أفادت وكالة “روسيا اليوم” انخفاض التوتر الكهربائي أدى إلى توقف مفاجئ وحاد للقطار ما أسفر بدوره عن إصابة نحو 80 راكبا .

وأشار المصدر إلى أن نحو 20 آخرين محاصرون في أحد عربات القطار وتجري حاليا عمليات الإخلاء.

وأوضح المصدر أن ثلاث عربات خرجت عن سكتها وأصيبت أحداها بأضرار جسيمة ما تسبب بأغلاق أبواب ومحاصرة