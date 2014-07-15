السيطرة على حريق بمبني مساكن الإسكان الصناعي بشبرا الخيمة.. ولا خسائر بشرية

نشب حريق محدود بمبنى مساكن الاسكان الصناعى بشبرا الخيمة، وتم إخطار اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية بالواقعة وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده .

وبالفحص تبين نشوب الحريق بمبنى مساحته 150 متر تقريباً مكون من ثلاثة طوابق ونشب الحريق بالطابق الاول الذى يستخدم كمخزن للسلع الغذائيه تابع لشركه النيل للمجمعات الاستهلاكيه وأتت النيران على باب المخزن الصاج وبعض المستندات.

ولم ينتج عن الحريق ثمه اصابات او خسائر بالارواح ، وبسؤال أمين المخزن المدعو صديق محمد صديق عبد المولى 57 سنة ردد ذات المضمون ولم يعلل سببا لنشوب الحريق ولم يتهم احد بالتسبب فى نشوبه جنائياً ، فتم التحفظ على مكان الحريق واخطرت الادله الجنائيه لاتخاذ شئونها .

وكلفت ادارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4268 ادارى قسم اول شبرا الخيمه لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.