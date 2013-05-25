البابا فرنسيس: رفض تعميد الأطفال المولودين من علاقات غير زوجية بمثابة وضع مسافة مع الرب

البابا: الكنيسة ليست "مركز جمركي"

كتب : أ ف ب منذ 34 دقيقة

دعا البابا فرنسيس اليوم الكنيسة إلى إبقاء "أبوابها مفتوحة" وعدم التصرف كـ"مركز جمركي"، مشيرا على سبيل المثال إلى القساوسة الذين يرفضون تعميد الأطفال المولودين من علاقات غير زوجية.

وقال البابا آسفا "غالبا ما نكون مراقبين للإيمان أكثر من مسهلين له"، وذلك في القداس اليومي في مقر القديسة مارتا، حيث يقيم منذ انتخابه رافضا حتى الآن الانتقال إلى المسكن البابوي الكبير.

وأشار البابا الأرجنتيني البالغ من العمر 76 عاما كمثال إلى قس رفض تعميد طفل امراة غير متزوجة.

وقال البابا، الذي يتسم بأسلوبه المباشر والصريح، إن "هذه المراة تحلت بالشجاعة لإكمال حملها وعدم التخلص من طفلها. والآن ماذا تجد؟ بابا مغلقا".

واعتبر البابا أن "ذلك ليس حماسة، إنه بمثابة وضع مسافة مع الرب! عندما نتبع هذا الطريق فإننا لا نساعد شعب الله"، مضيفا أن "المسيح أرسى سبعة أسرار مقدسة، وبهذا الموقف نرسي سرا ثامنا: سر مركز الجمرك الرعوي".

وفي سبتمبر 2012 عندما كان كبير أساقفة بوينس إيريس حمل خورخي برغوليو بالفعل على القساوسة الذين يرفضون عمادة الأطفال المولودين من علاقة غير زوجية ووصفهم بـ"المنافقين".

ومنذ انتخابه دخل البابا فرنسيس قلوب الناس بلغته البسيطة المباشرة وقربه من المؤمنين مع رفضه السير على خطى سابقيه في المجال الأخلاقي.

وفي مؤتمر نظمته اليوم جمعية كاثوليكية، أشار البابا من جديد إلى الأزمة الاقتصادية والبطالة التي وصفها بـ"بقعة الزيت التي تمتد إلى الغرب والتي توسع حدود الفقر".

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