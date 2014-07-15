بالفيديو والصور.. فرنسا تحتفل بذكرى اقتحام «الباستيل» بألعاب نارية وعروض عسكرية

احتفلت فرنسا، الإثنين، بالذكرى الـ 225 لاقتحام سجن «الباستيل» في 14 يوليو عام 1789 على يد الثوار الفرنسيين، وهو اليوم الذي انتهى فيه الحكم الملكي في فرنسا وأسقط لويس السادس عشر من الحكم وأنشئت الجمهورية الفرنسية الأولى.

وشارك الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في الاحتفال باقتحام «الباستيل»، وشهد شارع «الشانزليزيه» في العاصمة الفرنسية باريس عروضًا عسكرية وألعاب نارية واحتفالات شارك فيها آلاف الفرنسيون.

ويتصادف الاحتفال بيوم الباستيل هذا العام مع الذكرى المائة للحرب العالمية الأولى، لذلك دعا الرئيس هولاند العشرات من الدول التي عانت من آثار الحرب العالمية الأولى للاحتفال بيوم الباستيل الفرنسي.