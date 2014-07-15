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بالفيديو والصور.. فرنسا تحتفل بذكرى اقتحام «الباستيل» بألعاب نارية وعروض عسكرية

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احتفلت فرنسا، الإثنين، بالذكرى الـ 225 لاقتحام سجن «الباستيل» في 14 يوليو عام 1789 على يد الثوار الفرنسيين، وهو اليوم الذي انتهى فيه الحكم الملكي في فرنسا وأسقط لويس السادس عشر من الحكم وأنشئت الجمهورية الفرنسية الأولى.

France's Bastille Day parade commemorates World War I centenary

وشارك الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في الاحتفال باقتحام «الباستيل»، وشهد شارع «الشانزليزيه» في العاصمة الفرنسية باريس عروضًا عسكرية وألعاب نارية واحتفالات شارك فيها آلاف الفرنسيون.

France's Bastille Day parade commemorates World War I centenary

ويتصادف الاحتفال بيوم الباستيل هذا العام مع الذكرى المائة للحرب العالمية الأولى، لذلك دعا الرئيس هولاند العشرات من الدول التي عانت من آثار الحرب العالمية الأولى للاحتفال بيوم الباستيل الفرنسي.

France's Bastille Day parade commemorates World War I centenary

The Eiffel Tower is illuminated during the traditional Bastille Day fireworks display in Paris.

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France invited all countries that were involved on the battlefields of WWI to participate in the events on Monday as a symbol of peace.

The message took on special meaning amid renewed violence in Gaza and Iraq, and as French troops fight extremists in Africa.

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Some members of the French far right and Algerian independence movement objected to their presence in the ceremonies.

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